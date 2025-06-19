Около 50% закупок Гохрана в 2025 году составят алмазы

Около половины от общего объема закупок Гохрана в 2025 году составят алмазы, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"К сожалению, объемы - это закрытые вещи. Скажем так: примерно половина от общего объема закупок Гохрана в этом году у нас планируется [на] алмазы. "Алроса" и Гохран сейчас согласовывают", - сказал Моисеев.

Он отметил, что стороны уже продвинулись в обсуждении и в скором времени вопрос может быть согласован.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.