Экономист МГУ предрёк снижение ключевой ставки ЦБ в июле

Изменения приведут к корректировке предложений по депозитам в банках.

Таким прогнозом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился доцент факультета политологии МГУ им. Ломоносова Юрий Юденков.

«Инфляция начала снижаться в апреле, это заметили все. В мае ЦБ присматривался, но уже в июне он всё-таки снизил ставку до 20. Теперь разговор о том, а не снизят ли ещё в июле. Вероятность высокая, инфляция снижается. К чему это приведёт? Набиуллина говорит, что депозиты не уменьшатся. Но они уже начали снижаться, причём очень интересные условия во всех наших ведущих банках. Первые три месяца у вас приличная ставка и условия вроде бы приятные. Но через три месяца она снижается».

Ранее Эльвира Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки. Банк России будет её уменьшать по мере снижения инфляции, заявила глава регулятора.

В ходе сессии в рамках Петербургского международного экономического форума она добавила, что ставка сейчас замедляется даже быстрее ожиданий.