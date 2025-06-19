На Украине цены на газ взлетели до рекордных значений

Цены на природный газ на Украине достигли максимального уровня за последние 2,5 года. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные ExPro.

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С начала мая стоимость газа увеличилась в 1,6 раза и сегодня приблизилась к отметке в 32 000 грн (около $769) за тысячу кубометров (торги проходили в диапазоне 31,7-31,9 тысячи гривен).

ExPro указывает на несколько факторов, способствующих росту цен, включая увеличение цен на европейских хабах на фоне геополитических рисков, в частности конфликта между Израилем и Ираном, а также постоянный высокий спрос на газ в Украине, которая активно заполняет свои хранилища перед предстоящей зимой.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что трейдеры стремятся извлечь максимальную прибыль из ситуации на Украине, понимая, что стране необходимо быстро закупить значительные объемы газа.

Он также добавляет, что в Европе сейчас наблюдается пик закачки газа в хранилища, в то время как Норвегия проводит ремонт своих газовых объектов.

На днях бывший глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев написал в соцсети, что удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана могут привести к подорожанию газа.