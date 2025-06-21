Смоленская область подписала на ПМЭФ соглашений на 18 млрд рублей

Правительство Смоленской области в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключило девять соглашений общей суммой более 18 млрд рублей, сообщил ТАСС глава региона Василий Анохин на полях ПМЭФ.

"Мы подписали девять соглашений на сумму инвестиций более 18 млрд рублей, что позволит создать свыше 700 рабочих мест. Могу отметить, что, несмотря на все санкции, ограничения, цену заемного капитала, это не просто какие-то умозрительные соглашения, это реальные инвестиции. Мы с коллегами, нашими партнерами все детально проработали, уже даже кому-то выделили земельные участки. И реализация этих проектов начнется уже в текущем году", - рассказал собеседник агентства.

По словам Анохина, соглашения заключены в сферах пищевой и обрабатывающей промышленности, а также транспорта и логистики. В числе ключевых инвестиционных проектов губернатор выделил развитие льноводства. Соответствующее соглашение на 800 млн рублей было подписано с компанией "Товарищество Ильнец", которое намерено запустить производство полного цикла переработки льна. Кроме того, в планах модернизация кофейного производства "Лалибела кофе" с объемом инвестиций в 600 млн руб. Компания намерена консолидировать свои производства из Московской области и Смоленска на новой площадке, увеличив выпуск кофе до 13,5 тыс. тонн в год.

В числе значимых Анохин также выделил проект АО "Смоленская агропромышленная компания", который включает организацию комплекса по глубокой переработке говядины и создание на базе Гагаринского светотехнического завода современного инженерного центра и испытательной лаборатории компании "Вартон".

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.