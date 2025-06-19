Время просмотра видео на RUTUBE через рекомендации увеличилось в 2 раза

Внедрение рекомендательных алгоритмов на RUTUBE позволило лучше персонализировать контентное предложение пользователям, а их масштабирование уже позволило достичь увеличения времени смотрения видео через рекомендации в 2 раза. При этом на главной странице время просмотра на одного пользователя увеличилось на 75%, что в полтора раза выше темпов роста по сравнению с ручными подборками, сказал в кулуарах ПМЭФ-2025 генеральный директор «ГПМ Проекты» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Сергей Стамболцян.

Алгоритмы рекомендации на RUTUBE используют машинное обучение, чтобы предлагать релевантный и интересный пользователю контент. Модели анализируют просмотры, лайки, комментарии и другую активность, а также учитывают, какие видео смотрят похожие пользователи и что лучше предложить после текущего ролика.

Рекомендательная система работает так, что сначала она анализирует поведение пользователя — учитываются просмотры, лайки, комментарии, время взаимодействия с видео, а затем алгоритмы формируют профиль предпочтений и учитывают как краткосрочные интересы, так и долгосрочные привычки.

«Мы видим, что в мае 2025 года время просмотра видео на показ рекомендаций на RUTUBE увеличилось в 2 раза по сравнению с сентябрем прошлого года. На главной странице мы зафиксировали, что блок, который строит рекомендательная модель, показывает большие темпы роста, чем ручные подборки, которые мы собирали ранее. При этом сам алгоритм за 9 месяцев дал существенный рост, увеличив время смотрения на 75%. Поэтому мы планируем постепенный переход от ручных подборок на главной странице в сторону рекомендательных. Первые тесты пройдут до конца лета», — объяснил генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян.

При этом он отметил, что алгоритмы балансируют между трендами и новизной: в выдачу пользователю попадают как популярные, так и новые видео. Вместе с этим система фильтрует низкокачественный контент и помогает находить достоверные и полезные ролики, расширять интересы.

Модель сочетает в себе разные подходы — от анализа текстовой близости, названия и описания видео, до коллаборативной и контентной фильтрации. Это позволяет формировать более точную и разнообразную ленту рекомендаций.

До конца лета RUTUBE планирует провести первые тесты по переходу от ручных подборок на главной странице к рекомендательным блокам. В 2025 году платформа продолжит внедрение новых моделей рекомендаций, а также сосредоточится на более глубоком учете контекста пользователя и долгосрочных интересов.