Власти Санкт-Петербурга заключили на ПМЭФ 67 соглашений

Общая сумма контрактов превысила 1 трлн рублей. Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что большая часть из них направлена на укрепление потенциала научно-производственного комплекса Санкт-Петербурга.

«Наука и новые технологии, передовая промышленность — приоритеты развития до 2030 года. На площадке Петербургского международного экономического форума мы создали фундамент для успешной и ускоренной реализации новых президентских нацпроектов, а также всех наших стратегических планов», — отметил Беглов.

По итогам ПМЭФ-2024 власти города также заключили инвестиционные соглашения на сумму, превышающую 1 трлн рублей.