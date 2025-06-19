Новак: Россия не проиграла от прекращения экспорта газа через Украину

Россия не проиграла от прекращения экспорта газа через Украину в конце 2024 г., так как нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Страна сохраняет объем поставок газа в Европу на уровне прошлого года, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
"Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года", - сказал он.
По его словам, отказ от транзита газа через Украину ударил только по Европе, которая вынуждена переплачивать за СПГ.
"Я считаю, что этот фактор в первую очередь негативно влияет для европейских покупателей газа, для тех, кто использовал исторически российский газ - более дешевый, стабильный в поставках, и на сегодняшний день европейские потребители вынуждены замещать этот газ поставками сжиженного природного газа с мировых рынков по более дорогим ценам", - отметил Новак.