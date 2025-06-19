Новак: РФ готова начать поставки газа по уцелевшей нитке "Северного потока - 2"

Если европейские покупатели проявят интерес, то Россия готова начать поставки газа по уцелевшей нитке газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".

"Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре", - сказал он.

Новак отметил, что одна нитка "Северного потока - 2" пригодна для поставок в Европу, а три остальные взорваны в результате террористических актов.

"Это инфраструктура, которая была создана "Газпромом" в партнерстве с европейскими компаниями. И, в принципе, инфраструктура, она создается для того, чтобы обеспечить долгосрочные поставки газа", - подчеркнул вице-премьер.

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