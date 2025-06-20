В Еврокомиссии рассказали о влиянии конфликта Ирана и Израиля на экономику ЕС

Экономика Евросоюза уже испытывает давление в связи с ростом цен на нефть и газ из-за конфликта Ирана и Израиля, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке наносит удар по мировой экономике, поскольку цены на нефть и газ растут по мере роста опасений по поводу поставок энергоносителей.

Домбровскис добавил, что из-за открытости экономики ЕС повышенная глобальная неопределенность, геополитическая и торговая напряженность оказывают давление на рост в ЕС.

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До этого президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем затронет мировую экономику и, вероятно, вызовет негативные последствия из-за возможного подорожания энергоносителей.

Согласно прогнозу Табарелли, сильнее всего происходящее отразится на странах Европы, где цены на бензин поднимутся уже на следующей неделе.

Ранее в Иране оценили последствия ударов Израиля по Тегерану.