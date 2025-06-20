Маркетплейсам ограничат право менять цену товара без согласия продавца

Маркетплейсам ограничат возможность влиять на цены товаров без предварительного согласия продавца, такая норма есть в законопроекте "О платформенной экономике".

Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

"В законопроекте (о платформенной экономике - прим. ТАСС) есть нормы в части ограничения возможностей маркетплейсов влиять на ценовую политику своих партнеров. В случае проведения акций и скидок, связанных со снижением цен поставщиков товаров, независимо за чей счет, маркетплейсу необходимо получить заблаговременное прямое и четкое согласие на возможное снижение цен", - сказал он.

В целом распространять требования закона о торговле на маркетплейсы путем внесения изменений в законодательство Минпромторг считает нецелесообразным, поскольку модели ведения бизнесов торговых сетей и цифровых площадок различны.

"В законопроекте прописываются соответствующие ограничения с учетом специфики деятельности цифровых платформ. Некоторые требования закона о торговле уже сейчас распространяются и на маркетплейсы, если они сами выступают продавцами продовольственных товаров", - уточнил Алиханов.

Говоря про законопроект о платформенной экономике, министр отметил, что, по мнению Минпромторга, его нужно принимать в том виде, который уже сформирован в результате долгих дискуссий и сформированных компромиссов.

"Далее уже наблюдать за эффективностью данного регулирования и в случае необходимости прорабатывать новые изменения", - добавил он.

В феврале этого года Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект закона "О платформенной экономике", сообщало министерство. Законопроект направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будут работать тематические зоны "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.