Названа сумма трат Израиля на войну с Ираном

Лера Букина

Израиль ежедневно выделяет значительные средства на ведение боевых действий в Иране. В случае продолжительного конфликта сумма затрат может составить около 12 миллиардов долларов за месяц. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

Названа сумма трат Израиля на войну с Ираном
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По словам анонимных специалистов, стоимость систем противоракетной обороны может достигать 200 миллионов долларов в день. Кроме того, восстановление инфраструктуры после атак Ирана может потребовать не менее 400 миллионов долларов. Эти расходы могут негативно сказаться на способности Израиля вести длительную войну с Ираном, говорится в материале.

Подчеркивается, что на конфликт Израиля с Ираном уходят сотни миллионов долларов в день. Эксперт израильского института исследования национальной безопасности Йегошуа Калински отметил, что стоимость активации израильской системы противовоздушной обороны «Праща Давида» в каждом случае составляет примерно 700 миллионов долларов. Применение другой системы ПВО «Стрела 3» обходится примерно в четыре миллиона за уничтожение одной ракеты.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, связанную с его ядерной программой. В ответ Тегеран провел операцию «Истинное обещание 3». Стороны продолжают наносить взаимные удары.