В ЦБ заявили, что будут бороться с инфляцией с учетом интересов общества

Перед Центробанком нет задачи подавить инфляцию, не считаясь с интересами населения, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«Перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества», — цитирует его ТАСС.

По словам Гангана, в ЦБ уверены, что смогут снизить инфляцию и обеспечить при этом плавный переход экономики на траекторию сбалансированного роста.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал ситуацию в экономике России «идеальным штормом».

Также глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции.