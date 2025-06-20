Эксперты объяснили, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на криптовалюту

Текущий спад на рынке криптовалют связан с конфликтом на Ближнем Востоке, однако его можно оценивать как кратковременный. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на экспертов.

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К слову, до начала взаимных обстрелов Ирана и Израиля наблюдалось укрепление биткоина. Как отмечал начальник отдела биржевой торговли криптоплатформы WhiteBird Илья Сивопляс в беседе с газетой «Известия», сильный импульс криптовалюте дала экспансия глобальной ликвидности, наблюдавшаяся в первом квартале 2025 года.

«Опасения разрастания конфликта между Ираном и Израилем стали причиной чувства неопределенности, которое испытывают участники крипторынка. На фоне сохранения высокой ключевой ставки в США инвесторы предпочитают переходить в защитные активы, такие как золото, которое торгуется на исторически максимальном уровне», — отметил CEO Technobit Александр Пересичан.

По оценке экспертов, в ближайшие недели BTC продолжит торговаться в диапазоне $102-110 тыс., а ETH — от $2400 до $2700.

В июне 2025 года стоимость одного биткоина составляет около 9 миллионов рублей. Эта сумма позволяет российским инвесторам рассмотреть разнообразные варианты вложений: от недвижимости и автомобилей до готового бизнеса. В каких сферах можно эффективно использовать средства, посчитали и рассказали «Газете.Ru» аналитики криптовалютной биржи Exmo.me.