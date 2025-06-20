Набиуллина рассказала, что наносит ущерб фондовому рынку

Избыточная закрытость российских компаний, опасающихся попасть под санкции, мешает привлечению иностранных инвесторов, эту ситуацию ЦБ считает необходимым изменить.

Об этом заявила на сессии ПМЭФ "Фондовый рынок на пути к росту: IPO госкомпаний и привлечение иностранных инвесторов" глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мне бы хотелось свое время использовать для того, чтобы подчеркнуть важность прозрачности рынка и информационной открытости, о чем сказала коллега из Бахрейна. На мой взгляд, избыточная закрытость, которая сейчас есть, она наносит вред и рынку, и самим компаниям. Вот вдумайтесь, у нас две трети капитализации рынка компаниями, которые в котировальном списке, они пользуются правом на закрытие информации. Да, нас чуть-чуть успокаивает, что количество компаний, которые этим пользуются, уменьшается, но все равно это много. Это много, и если хотим привлечь инвесторов, то эту ситуацию, конечно, надо менять", - сказал она.

Как отметила Набиуллина, не включаются в ломбардный список компании, которые избыточно закрывают информацию, кроме того, подготовлен и ряд других мер.

"С июня, с этого месяца исключаем даже те бумаги, которые были у компаний, если они закрывают информацию избыточным образом. Потом мы готовим специальную маркировку бумаг, облигаций, чтобы инвестор видел, что эта компания, даже она остается в котировальном списке, что эта компания не раскрывает информацию, если у нее нет двух рейтингов. Рейтинги у нас сейчас есть по облигациям, мы развиваем рейтинги по акциям, потому что есть действительно объективные ограничения, санкционные. Но аналитика, тогда должна быть качественная, аналитика тех структур, которые имеют доступ к информации", - добавила она.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.