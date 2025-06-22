Экономист оценил шансы курса доллара вырасти до 100 рублей

Шанс, что курс доллара поднимется до 100 рублей до конца года есть, но однозначно сказать пока нельзя, считает экономист, кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака.

Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Если говорить в долгосрочном периоде, то вероятность того, что он пойдет вверх, существует, и это будет зависеть от многих факторов. Тем более, что на курс будет давить высокая инфляция внутри России. Дело в том, что связь здесь очень сложная, и поэтому говорить о том, что однозначно поднимется к концу года, очень сложно», — сказал Кульбака.

По его словам, российские экспортеры и импортеры уходят от доллара, потому что для них он несет риски санкций и другие проблемы. Поэтому доллара в России мало, и у него такой курс, пояснил экономист.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил о том, что текущий курс рубля далек от равновесия. По его мнению, равновесным был бы валютный курс более 100 рублей за доллар. Также глава Сбербанка назвал ситуацию в экономике России «идеальным штормом». В частности, речь идет о высоких ставках, которые вынуждают бизнес откладывать инвестиции, а это несет угрозы для экономического роста. Дополнительно ситуацию усугубляет валютный курс.