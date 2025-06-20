Путин сообщил о росте торговли России и Бахрейна

Объем взаимной торговли между Россией и Бахрейном в первом квартале 2025 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с Насером бен Хамадом Аль Халифой, советником короля Бахрейна по национальной безопасности на полях ПМЭФ.

«В первом квартале этого года наметилась положительная тенденция взаимной торговли. Показатели по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросли на 15%. Налажены деловые, партнерские отношения между суверенными фондами, и очень рассчитываю на то, что это даст хороший результат. На текущий момент совместные инвестиции направлены в более чем 30 проектов в самых разных областях», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

Ранее Бахрейн выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем.

Российский лидер в пятницу начал серию встреч с иностранными гостями Петербургского международного экономического форума.