Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год

Важнейшая задача на 2025 год — переход экономики России на сбалансированный рост с умеренной инфляцией и низкой безработицей. Такую цель в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал президент страны Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

Несмотря на сложный внешний фон, в последние годы российская экономика росла быстрее, чем в среднем по миру.

«Вклад сырьевой составляющей в нашу экономику уже не является определяющим. Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний, наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной», — пояснил глава государства.

Несмотря на то, что в стране пока недостаточный уровень зарплат, в РФ удалось достичь рекордного снижения уровня бедности. Так, в 2024 году этот показатель сократился до 7,2 процента: количество бедных россиян с 2000 года сократилось с 42,3 до 10,5 миллиона человек. В дальнейшем необходимо снизить уровень бедности в стране до пяти процентов, подчеркнул Путин.

Путин: экономика России стала пятой в мире

Петербургский международный экономический форум — одно из ключевых мероприятий для бизнеса и экономики России. Впервые он состоялся в 1997 году. С тех пор ПМЭФ проводят в Санкт-Петербурге каждое лето. В 2025-м он проходит в 28-й раз.

Как ранее анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин в своем выступлении затронет вопросы развития экономики страны и международного экономического сотрудничества.