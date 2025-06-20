Президент РФ заявил, что ожидает инфляцию в 7 процентов по итогам 2025 года

Инфляция в России по итогам 2025 года составит 7 процентов. Такое мнение выразил Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) 20 июня.

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Глава государства отметил, что платой за резкий рост экономики стала инфляция. При этом он обратил внимание, Правительство и Центральный банк предпринимают необходимые усилия, касающиеся в том числе ключевой ставки.