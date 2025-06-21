Депутаты ГД рассказали о планах работы в развитие выступления Президента на ПМЭФ

Первый заместитель Председателя Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга напомнил, что подготовленный Минтрудом рейтинг трудоустройства, о котором говорил глава государства, основан на уровне трудоустройства и на медианной зарплате выпускников. «Пока соотношение весов этих двух показателей — один к одному. По моему мнению, первый рейтинг – это только начало. Далее совместно с коллегами мы будем его совершенствовать», – сказал Александр Мажуга. Также глава государства призвал ускорить принятие закона о платформенной экономике. Как отметил Председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин, эта инициатива станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики.

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«Члены Комитета Государственной Думы по экономической политике принимали участие в разработке Правительством этого законопроекта. Ожидаем, что Правительство внесет законопроект в Государственную Думу в ближайшие дни», – добавил депутат.

Новый технологический уклад Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что обозначенные Президентом успехи и приоритеты российской экономики закладывают основу для всего дальнейшего развития страны.

«Особое внимание было уделено цифровизации экономики, которая коснется самых разных сфер. Уже сейчас мы отмечаем не просто успехи, а, можно сказать, революцию в области ритейла. Цифровая торговля вышла на невиданный ранее уровень. Нашими площадками, как отметил Президент, можно гордиться, но вместе с ростом все актуальнее становится вопрос их правового регулирования. Правительство России уже готовит закон о платформенной экономике, и наш ИТ-комитет принимает активное участие в этой работе уже сейчас», — сказал он.

«Президент на ПМЭФ четко обозначил главное: без нового технологического уклада не будет нового качества экономики. Полностью согласен. Искусственный интеллект, автоматизация, цифровые платформы — это ключ к экономике высоких зарплат», — подчеркнул руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. По его мнению, чем быстрее мы будем внедрять новые технологии, тем раньше на предприятиях роботы заменят мигрантов, а зарплаты у наших людей вырастут. «Важно, чтобы это были не импортные технологии, а наши — российские», — добавил Алексей Нечаев. Рост благосостояния граждан

«Важно, что Президент поставил акцент на развитии экономики, ее осовременивании, которое должно идти не в ущерб, а на пользу человеку, что позволит привести к формированию в России экономики высоких зарплат, преодолению бедности», – указал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Президент поставил задачу – адаптировать трудовое законодательство для формирования «структурно новой качественной занятости». Мы в Государственной Думе обеспечим принятие соответствующего закона в кратчайшие сроки!» — заверила заместитель Председателя ГД Анна Кузнецова.

«На ПМЭФ-2025 Президент России Владимир Путин обозначил стратегическую цель — снизить уровень бедности до 5 %. Это амбициозная задача. ЛДПР ее полностью поддерживает», — отметил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, снижать бедность в реальной жизни, а не в отчетах, — тяжело, но необходимо, и это требует не манипуляций с методиками, а честной оценки положения простого русского человека, добавил он. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также выделил в выступлении Президента тезисы о повышении доходов граждан как главном приоритете и залоге успешного развития России. По его словам, депутаты фракции всецело разделяют эту позицию и «готовы самым активным образом участвовать в работе над законопроектами, которые просит принять глава государства».