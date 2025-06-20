Путин: доля G7 в мировой экономике уменьшается из года в год

Президент России Владимир Путин во время сессии вопросов и ответов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что доля стран «Большой семерки» (G7) в мировой экономике уменьшается из года в год.

По словам главы государства, это объективный процесс. Путин отметил, что западные страны утрачивают позиции в мировой экономике, при этом Россия готова договариваться с ними.

«Наша задача в том, чтобы придать изменению мира цивилизованный характер, чтобы решения были сбалансированными», — добавил президент.

20 июня Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление главы государства продлилось 55 минут. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

В ходе своего выступления президент России заявил, что в настоящее время в мире нужно построить новую модель развития, которая не будет включать в себя принципы неоколониализма. Также Путин подчеркнул, что сегодня глобальные вызовы требуют глобального ответа.