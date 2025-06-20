Путин заявил о необходимости перехода к экономике высоких зарплат

России необходимо перейти к экономике высоких зарплат, основанных на повышении качества рабочих мест и производительности труда. Об этом на пленарной сессии ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он указал на важность создания условия для повышений экономической активности граждан, чтобы не только молодежь, но люди в зрелом возрасте могли реализовать свой потенциал на рынке труда, получать новые компетенции, успешно строить карьеру и увеличивать свой доход.

«То есть речь о переходе к экономике высоких заработных плат, основанном не на том, что есть дефицит рабочей силы и предприниматели вынуждены поднимать в этой связи заработные платы и переманивать работников к себе. Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и на повышении производительности труда», — отметил Путин.

По его словам, за последние четыре года количество занятых в РФ выросло на 2,4 миллиона человек, что привело к стабилизации безработицы, которая сегодня составляет 2,3%. Президент РФ подчеркнул, что это является историческим минимумом безработицы в стране.