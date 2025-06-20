Модератор на ПМЭФ испугался после шутки Путина

Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на вопрос журналиста и модератора дискуссии Надима Котейша, который заметил, что глава государства делал записи во время ответа своего индонезийского коллеги Прабово Субианто.

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Президент отметил, что у него «каждый шаг записан», после чего модератор в шутку поинтересовался, есть у него теперь «какие-то проблемы».

— Вы с ними (с проблемами — прим. «ВМ») справитесь, — передает слова Путина РИА Новости.

Путин в ходе мероприятия призвал запустить спецпроекты для извлечения ценных компонентов из отходов. По словам главы государства, такая мера поможет представителям промышленности получать прибыль.

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Отдельно он напомнил о важности оперативной интеграции свежих гражданских наработок в военной сфере и по мере возможностей обеспечивать продуктивное взаимодействие обоих секторов — как гражданского, так и оборонного.

Путин выступил на пленарном заседании форума, затронув ряд важных тем. Главное из заявлений главы государства — в материале «Вечерней Москвы».