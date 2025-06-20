Собянин: каждый месяц в Москве регистрируется 10 тыс. новых предприятий

Каждый месяц в Москве регистрируется 10 тыс. новых предприятий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Объем инвестиций в экономику Москвы активно и интенсивно увеличивается. В прошлом году он превысил 8 трлн. Каждый месяц в Москве регистрируется 10 тыс. новых предприятий и организаций. По всем фронтам мы видим положительную динамику. Это говорит о том, что бизнес, предприятия, организации верят в развитие нашей страны, в развитие города, вкладывают активно ресурсы в его развитие. Это самое главное», – сказал Сергей Собянин.

Также он отметил, благодаря работе команды Москва заняла первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.