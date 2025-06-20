Президент России назвал Открытый диалог шагом к формированию новой модели мирового роста

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В числе ключевых тем он отметил важность развития справедливой и открытой платформы глобального роста и подчеркнул особую роль Открытого диалога, прошедшего в Национальном центре «Россия».

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«Россия приглашает партнеров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста. Вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие годы вперед», – заявил он.

Глава государства также подчеркнул значимость Открытого диалога, прошедшего в Национальном центре «Россия». В мероприятии приняли участие представители более ста стран мира. Он выразил намерение сделать этот формат регулярным и создать вокруг него экосистему для обсуждения и реализации прорывных идей.

Путин отметил, что современные глобальные вызовы требуют коллективного ответа. Решение проблем в одиночку, особенно за счет других, стало невозможным.

Сессия «Формируя новую платформу глобального роста» по итогам Открытого диалога, открыла деловую программу ПМЭФ.

В дискуссии принимали участие международные эксперты из разных стран, включая Россию, Камерун, Испанию, Азербайджан и Канаду, а также авторы лучших эссе первого Открытого диалога. Участники обсудили новые подходы к экономическому развитию, потенциал стран Глобального Юга, демографические тренды и влияние будущих технологий.

Напомним, президент обозначил новые векторы для развития российской экономики. Комментируя тот факт, что по объему ВВП Россия находится на четвертом месте в мире и первом в Европе, российский лидер заметил, что «мало достичь этой позиции – важно постоянно подтверждать статус одной из крупнейших экономик».

В этой связи он положительно оценил инфляционную динамику, развивающуюся, по его определению, «лучше, чем ожидали многие эксперты и чем даже предсказывал Банк России».