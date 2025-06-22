Россия нарастила импорт пива из Китая до рекордных показателей

За первые пять месяцев 2025 года Россия закупила у Китая пива на рекордные $13,5 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта вырос в 1,6 раза.

Среди покупателей китайского пива Россия вышла на четвертое место. Больше закупают только Тайвань (63,7 млн долларов), Мьянма и Гонконг — по $28,1 млн.

Всего за январь–май Китай продал пива за границу на сумму $216 млн, что превышает прошлогодний показатель ($182,6 млн) за тот же период.

До этого сообщалось, что Шотландия не смогла отказаться от экспорта алкогольных напитков в Россию, несмотря на рекомендацию правительства воздержаться от торговли с РФ. Шотландия экспортировала в Россию алкогольные напитки на сумму более 25 млн фунтов (3,6 млрд рублей. — «Газета.Ru») стерлингов с начала СВО, несмотря на рекомендации.