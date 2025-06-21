Владимирская область заключила на ПМЭФ соглашений на 28,7 млрд рублей

Правительство Владимирской области заключило в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашения на 28,7 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

"Наш результат: 14 соглашений о сотрудничестве, из них 6 инвестсоглашений на общую сумму 28,7 млрд рублей, около 800 новых рабочих мест", - сообщил Авдеев.

Одним из важнейших губернатор назвал заключенное соглашение с Росимуществом.

"У нас есть важные вопросы по земле, которая не используется, по имуществу, которое должно быть включено в экономический оборот, поэтому все соглашения, которые мы заключили, так или иначе будут влиять на дальнейшую нашу жизнь и содействовать развитию экономики", - отметил Авдеев.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.