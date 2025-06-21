Сечин представил синтетическую нефть с Таймыра

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на ПМЭФ представил произведенную по технологии "Роснефти" синтетическую нефть, компания планирует внедрить технологию на Таймыре.

"Я хотел бы также проинформировать, что и "Роснефть" завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса "Джи-Ти-Эл". Соответствующими патентами покрыты все стадии технологического процесса. Планируется внедрение этой технологии на Таймыре. <…> Перед вами - синтетическая нефть, состоящая из чистейших молекул углеводородов, с нулевым содержанием серы", - сказал Сечин.