ВЭБ.РФ подписал на ПМЭФ-2025 более 12 соглашений на 1,6 трлн рублей

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" подписала в рамках ПМЭФ более 12 соглашений на общую сумму в 1,6 трлн рублей с реализацией до 2030 года, сообщил ТАСС председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в кулуарах форума.

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"ВЭБ.РФ в ходе ПМЭФ-2025 подписал более 12 соглашений, направленных на реализацию приоритетных национальных проектов. Общая сумма подписанных соглашений составила почти 1,6 трлн рублей до 2030 года. При этом выделяемый в рамках соглашений объем средств со стороны самого ВЭБ.РФ составит свыше 538 млрд рублей", - заявил Шувалов.

Он отметил, что в ближайшее время откроется финансирование по проектам, общая стоимость которых составляет более 160 млрд рублей.