Кыргызстан и Татарстан подписали трехлетний план сотрудничества

Кыргызстан и Татарстан утвердили план совместных мероприятий до 2027 года. Документ подписали первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев и глава Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума, передает «МИР 24.

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Дорожная карта охватывает торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество. Также стороны договорились развивать совместные проекты в цифровой сфере, области инвестиций и образовании.