Сечин рассказал, от чего зависит мировая энергобезопасность

Мировая энергобезопасность напрямую зависит от поставок жидких углеводородов из России, Ирана и Венесуэлы. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели в рамках ПМЭФ.

"Россия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, от поставок которых напрямую зависит мировая энергобезопасность, - сказал он. - На них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики".

Реальный вклад России в мировую экономику пропорционален ее доле в мировом ресурсном балансе, которая по экспорту углеводородов составляет порядка 15%, отметил Сечин.

Однако российская ресурсная база - это не только углеводороды, но также и металлы, заявил глава "Роснефти". Так, доля России в добыче золота составляет около 10%, а в производстве таких металлов, как высокосортный никель и палладий доходит до 20% и 40% соответственно.

"Помимо этого, в России находится около 10% мировых запасов редкоземельных металлов, без которых невозможно развитие современных технологий", - добавил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.