Губернатор Травников назвал главные итоги работы новосибирской делегации на ПМЭФ-2025

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвел итоги участия региональной делегации в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Все ранее согласованные проекты реализуются – ни один из них на территории Новосибирской области не остановлен. Есть разная степень готовности, какие-то инициативы мы обсуждали год назад, и они находятся в стадии проектирования, кто-то уже ведёт строительно-монтажные работы и закупает оборудование, и абсолютно все инвесторы, наши уже знакомые партнёры, подтверждают намерение довести проекты до конца, запустить их в эксплуатацию в установленные сроки», – заявил Травников.

Глава региона также отметил, что на форуме обсуждались новые инвестиционные инициативы, преимущественно связанные с логистикой, распределительными центрами, телекоммуникациями, центрами обработки данных и развитием IT-инфраструктуры. По его словам, состоялись встречи с ключевыми игроками этих отраслей, и все подтвердили планы по дальнейшей реализации проектов в регионе.

Отдельно губернатор остановился на проектах с иностранным участием. В частности, он упомянул строительство завода пищевых продуктов с вьетнамскими инвестициями, а также расширение производственных мощностей компании ПепсиКо в сфере молочной продукции и снеков. Андрей Травников добавил, что партнёры уже договорились с местными аграриями о наращивании поставок сельхозсырья для переработки.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – одно из ключевых деловых событий года, собирающее представителей власти, бизнеса и экспертов для обсуждения глобальных экономических тенденций. В рамках мероприятия традиционно заключаются крупные соглашения и формируются новые стратегические партнёрства. В 2025 году форум проходил с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» под темой «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».