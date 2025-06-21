Курская область заключила на ПМЭФ соглашений на сумму 85 млрд рублей

Делегация Курской области заключила инвестиционные соглашения на сумму более 85 млрд рублей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Считаю, что для Курской области форум был более чем благотворным: всего заключили порядка 25 соглашений. Часть из них - инвестиционные, благодаря которым регион получит свыше 85 млрд [рублей] для своего развития. Среди них промышленные гиганты - Росатом, "Газпром", "Металлоинвест". Ряд соглашений гуманитарного характера - Национальный центр памяти при президенте РФ, Государственный Эрмитаж, Российский Красный крест. Каждое из них очень и очень важно", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Так, накануне власти региона подписали соглашение о модернизации производства с "Вагонмаш" на 2 млрд рублей. "Мираторг" направит около 3,5 млрд рублей на реконструкцию предприятия по производству влажных кормов, а сотрудничество с "Икс5" позволит привлечь около 500 млн рублей инвестиций, создать новые рабочие места и поддержать региональных производителей, сообщил Хинштейн.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.