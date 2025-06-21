Путин: Товарооборот России и КНР достиг новой планки в $245 млрд

Президент России Владимир Путин провел беседу с заместителем премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсяном. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

«Российско-китайские отношения, без всяких сомнений, являются очень мощным фактором стабильности в мире. Вы сегодня на сессии, на пленарном заседании обратили внимание на то, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Так оно и есть на самом деле. Все это благодаря нашим совместным усилиям, в том числе усилиям со стороны председателя Китайской Народной Республики, нашего большого друга.

В ходе беседы стороны подтвердили высокий уровень двусторонних отношений. Обсудили перспективы дальнейшего развития и будущие встречи.

«Моя обязанность еще раз передать Вам теплый привет и наилучшие пожелания от председателя Си Цзиньпина. Он ожидает Вашего приезда в Китай в конце августа начале сентября для участия в Тяньцзинском саммите ШОС и праздновании 80-летия победы китайского народа над японским милитаризмом и победой в мировой антифашистской войне.

Россия и Китай продолжат повышать уровень двустороннего сотрудничества в разных областях, в том числе в энергетике, космосе и сфере искусственного интеллекта. Несмотря на все сложности, взаимная экономика прибавила еще 7%.

«Что касается экономических связей, то они развиваются, несмотря на все сложности, прибавили еще 7% и достигли новой планки 245 млрд долларов. Это очень хороший показатель, сказал Путин.