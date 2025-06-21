Калужская область на ПМЭФ повторила прошлогодний инвестрекорд

Общая стоимость соглашений, которая Калужская область положила в свой инвестпортфель на Петербургском международном форуме, превысила 80 миллиардов рублей. Одним из важнейших реузультатов ПМЭФ губернатор Владислав Шапша, подводя итоги форума, назвал соглашение, которое предусматривает завершение строительства и запуск цементного завода в Думиничском районе. Оно было заключено с неназванной пока крупной китайской компанией.

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Таким образом, Калужской области удалось повторить результат прошлогоднего Петербургского международного экономического форума, который для региона стал для одним из самых результативных за последние несколько лет. Тогда были заключены инвестсоглашения на такую же сумму.