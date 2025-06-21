Володин призвал снизить ключевую ставку

Ключевую ставку Центрального банка РФ необходимо снижать для уменьшения инфляции, Госдума со своей стороны будет возвращаться к этой теме. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что ожидает уровень инфляции в России по итогам года на уровне 7%.

"С учетом других факторов, надо снижать ключевую ставку. Ожидание этого очевидно. Со своей стороны будем возвращаться к теме. Необходимо создавать условия для развития экономики", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что Госдума вместе с правительством РФ будет работать над тем, чтобы не допустить в России рецессию и стагнацию. По его мнению, правительство должно предлагать свои решения.

"А тот, кто описывает погоду, а не задает ее, - перепутал место работы", - отметил председатель Госдумы.

Володин добавил, что ПМЭФ с каждым годом становится все более интересным, демонстрирует развитие России и интерес к ней со стороны других государств.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.