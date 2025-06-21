Урбан-психология стала темой обсуждения на сессии ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме эксперты обсудили, как психологические подходы меняют современное градостроительство.

Об этом пишет 360.ru.

Участники сессии «Урбан-психология в мастер-планировании: как законы психологии меняют законы современного градостроительства» отметили, что среда мегаполисов влияет на психологическое состояние жителей: перенаселённость, монотонная застройка и дефицит социальных связей могут вызывать хронический стресс.

«Мы создаём пространства с озеленением, зонами отдыха, удобной навигацией и акустикой. Эти принципы уже реализуются в «Технополисе Москва», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин подчеркнул значение общественных пространств для снижения стресса и отметил важность участия горожан в планировании.

Ранее стало известно, что правительство Москвы и Газпромбанк на площадке ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проектов комплексного развития территорий.