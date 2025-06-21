Костин — о возвращении иностранных компаний в Россию: пока это невозможно

Глава ВТБ Андрей Костин в беседе с RT на полях ПМЭФ-2025 заявил, что не считает возможным возвращение иностранных компаний в Россию в настоящий момент из-за давления на них в других странах.

«До тех пор, пока не изменится политика в отношении России со стороны правительств Европы и США, я думаю, никто из них не сможет вернуться в силу этого», — сказал он.

Иностранные фирмы уже после ухода признались, что не хотели этого, — их заставили лидеры стран, подчеркнул глава ВТБ.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников в беседе с RT заявил, что возврат иностранных компаний в Россию будет осуществляться на ужесточённых условиях.