Индия на ПМЭФ договорилась с РЖД выработать рамочную структуру сотрудничества

Индия на полях ПМЭФ договорилась с представителями РЖД выработать рамочную структуру сотрудничества для взаимной выгоды. Об этом сообщил министр железных дорог, информации и по вопросам вещания, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав в интервью ТАСС на полях форума.

"Мы договорились с РЖД, что в ближайшие месяцы разработаем рамочную структуру сотрудничества. И в рамках этой структуры мы сможем создать взаимовыгодные решения для обеих сторон, - сказал министр. - Например, "Российским железным дорогам" нужны более масштабные производственные базы - и это то, чем может помочь Индия. Индийские специалисты могут перенять опыт в области технического обслуживания, диспетчерских центров. Несколько месяцев назад я отправил делегацию в Россию, чтобы они посетили центр управления движением РЖД. Так что мы можем многому научиться друг у друга".

По его словам, проект по закупке большого количества российских поездов и возможной организации в Индии их производства "развивается очень хорошо".

"[На ПМЭФ] у нас были встречи с командой ТМХ и представителями РЖД. Мы хотим установить прочное сотрудничество между железными дорогами России и Индии, потому что у обеих сторон схожие вызовы и возможности, - отметил собеседник агентства. - Обе страны имеют долгую историю, старинную железнодорожную систему. Поэтому мы обязаны сотрудничать, учиться друг у друга и совершенствовать работу ради людей".

На вопрос, идет ли речь о производстве вагонов в Индии, министр ответил утвердительно. По его словам, уже известно, сколько вагонов будет производиться.

"Да, конечно. Проект идет очень хорошо. Производство уже началось", - рассказал Вайшнав.

Кроме того, определено и количество поездов. "Абсолютно. Все уже согласовано. Все идет просто отлично", - отметил индийский министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.