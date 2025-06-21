Северный морской путь назвали наиболее защищенным от внешнего воздействия маршрутом

Северный морской путь (СМП) — это транзитный маршрут, который наиболее защищен от внешнего воздействия. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков журналистам, передает ТАСС.

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«Существует роль Северного морского пути как наиболее защищенного от внешнего воздействия транзитного маршрута», — сказал Кобяков.

По его словам, эта роль связана с амбициями США по расширению сферы влияния в регионе.

Никто не забыл про планы Вашингтона, добавил он.

СМП — это кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком, пролегающий через моря Северного Ледовитого океана. Он является важной транспортной артерией, связывающей порты Арктики, обеспечивающей перевозки между Европой и Азией, а также северный завоз. Этот путь проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично по Берингову морю.

США, в свою очередь, имеют собственный арктический морской путь — Северо-Западный проход, пролегающий через Канадский Арктический архипелаг.