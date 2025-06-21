Глава «Северстали» рассказал о крупнейшей ошибке в бизнесе и потере $7 млрд

Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов рассказал, что его крупнейшей ошибкой стал неудачный опыт зарубежных сделок в начале 2000-х. По его словам, компания потеряла тогда около $7 млрд.

«Мы потеряли порядка $7 млрд на этом. Много вообще было ошибок сделано, но вот эта самая большая», — цитирует Мордашова на полях ПМЭФ РИА Новости.

Он рассказал, что в начале 2000-х компания активно участвовала в международных слияниях и поглощениях в металлургии. Однако после кризиса 2008 года многие активы за рубежом оказались неэффективными.

Мордашов отметил, что главным уроком стала необходимость сохранять осторожность и не поддаваться рыночным увлечениям.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на сессии ПМЭФ, призвал оставить бизнес в покое.