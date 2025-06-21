Одну из сессий на ПМЭФ модерировал человекоподобный робот

Модератором сессии "Медиарасследование: что такое цифровой след и можно ли его замести" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стал человекоподобный робот, который задавал спикерам вопросы, используя жестикуляцию и мимику, передает корреспондент ТАСС.

"Приветствуем вас на самой технологической сессии, и, конечно же, мы не могли не обратиться к помощи роботов. Мы сегодня будем говорить про цифровые следы. С нами сегодня будет прекрасный состав технологичных спикеров и героев нашего времени - робот Арди, мой соведущий, и Роберт, наш участник", - сказала модератор Евгения Плотникова.

Спикеры вели диалог об искусственном интеллекте, социальных сетях и цифровом следе людей в интернете. После выступления каждого участника сессии робот Арди задавал им "неудобные" вопросы, например, чувствуют ли они ответственность за контент, который формирует цифровой след аудитории определенной площадки.

Арди выражает около более 600 микровыражений благодаря подвижным глазам, бровям, губам, у него также подвижны руки, торс и плечи.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.