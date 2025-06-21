Глава ВТБ назвал воровством действия ЕС с замороженными активами России

ЕС прибегает к обыкновенному воровству, незаконно используя проценты от замороженных активов России. «Такие игры» чреваты большими последствиями для тех, кто их начинает. Об этом в интервью RT предупредил глава ВТБ Андрей Костин.

Костин пообщался с журналистами на полях ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге и оценил конфискацию российских средства как банальное воровство.

«Это воровство. Они сейчас используют проценты, но проценты — такие же деньги владельца, как и основной долг», — сказал он.

Костин отметил, что ЕС до сих пор не может придумать законный способ отнять эти деньги, потому что его не существует.

По словам банкира, играть «в такие игры» довольно опасно, поскольку завтра они могут обернуться против инициаторов.

Костин дал совет россиянам по поводу кредитов

Ранее источники западных СМИ сообщили, что ЕС может перевести замороженные российские средства в «более рискованные активы».