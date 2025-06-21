Турция не ожидает хаоса на энергорынке из-за конфликта Ирана и Израиля

Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов для Турции, и Анкара рассчитывает продолжить это сотрудничество в ближайший период. Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар, передает Anadolu.

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Комментируя итоги своего визита в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), глава Минэнерго Турции отметил, что обсудил с российскими официальными лицами текущее состояние сотрудничества.

«У нас давнее энергетическое сотрудничество с Россией... Турецкая сторона намерена продолжить это сотрудничество в ближайший период», — заявил Байрактар.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции добавил, что в рамках ПМЭФ были даны оценки двустороннему сотрудничеству в области атомной энергетики и других областях энергетики, а также глобальным событиям.

Среди прочего Байрактар отметил, что конфликт между Израилем и Ираном не скажется на энергорынке и «хаотичных сценариев» на нем не прогнозируется.

13 июня Израиль начал военную операцию с целью уничтожения иранских ядерных объектов. Уже спустя несколько дней войны стало понятно, что Иран не сможет дать соответствующий отпор современной армии, кроме того, Тегеран не выдержит прямого вступления США в конфликт.

Однако у Исламской Республики остался последний и мощный козырь: перекрыть Ормузский пролив, через который идет почти пятая часть мирового нефтяного трафика. Это многократно поднимет цены на нефть, но одновременно заставит американский флот обрушиться на Иран всей мощью, чтобы обеспечить свободный проход судов. Но у Ирана появляется больше шансов выиграть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».