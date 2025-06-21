"Медиалогия" рассказала, кто стал самой упоминаемой персоной в СМИ на фоне ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг упоминаемости в российских СМИ в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в тройку лидеров также вошли глава Сбербанка Герман Греф и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно представленным данным, которые охватывают период с 18 по 21 июня (на 12:00), медиаиндекс Владимира Путина составил 606,7 тыс., Марии Захаровой - 78 тыс, Германа Грефа - 60 тыс.

Медиаиндекс является показателем качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны. Чем больше значение медиаиндекса, тем более ярко присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж.

В топ-10 также вошли министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Решетников, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

В соцсетях в топ-10 также первое место занял Путин - 131,5 тыс. сообщений. На втором месте Греф (19,7 тыс. сообщений), на третьем - Набиуллина (13 тыс). Остальные места рейтинга заняли Решетников, Захарова, журналистка Ксения Собчак, генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Среди компаний наивысший Медиаиндекс в СМИ у Сбера, ВТБ, "Автоваза", Росатома, РФПИ, ВЭБ.РФ, ПСБ Банка, РЖД, "Газпром нефти" и "Мегафона". В соцсетях на первом месте также Сбер, на втором - "Автоваз", на третьем - ВТБ. Далее позиции распределились между "Газпромом", Росатомом, "Камазом", Wildberries, РЖД, ВЭБ.РФ и МТС. Всего в контексте ПМЭФ в российских СМИ с 18 по 21 июня (на 12:00) было опубликовано 251,2 тыс. сообщений, а в русскоязычном сегменте соцмедиа - 803 тыс. сообщений.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.