Петербург возвращается к привычному ритму жизни после ПМЭФ

Северная столица прощается с Петербургским международным экономическим форумом до следующего года. Сегодня завершается его деловая и культурная программа. Но многие участники уже покинули город или собираются это сделать 21 июня. Петербуржцы и туристы сразу почувствовали на себе, что масштабное событие близится к финалу: пробки на дорогах почти исчезли, мобильный интернет заработал как прежде, а отели подешевели.

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Гости - это всегда и радостно, и хлопотно. И ради них хозяевам приходится идти на некоторые жертвы. Перекрытия улиц, активная эвакуация неправильно припаркованных машин даже в спальных районах, максимальные пробки - петербуржцы сталкивались с этим почти всю форумную неделю. Местами город зачастую просто вставал намертво. Но во второй половине дня 21 июня уровень дорожной загруженности в Петербурге составил всего три балла.

Проблемы с мобильным интернетом, из-за которых порой было невозможно вызвать такси или заказать доставку, также уходят в прошлое. В тех точках, где петербуржцы и гости города еще вчера оставались без связи, сегодня мессенджеры и соцсети грузятся с привычной скоростью.

Отели, хорошо заработавшие за время форума наравне с рестораторами, вернули цены к обычным тарифам высокого туристического сезона. К примеру, номер в четырехзвездочном отеле в центре города неподалеку от Московского вокзала с 18 по 21 июня стоил 34 тысячи рублей за сутки. А на предстоящую неделю номера в нем можно забронировать по гораздо более низким ценам - от десяти тысяч до 16 тысяч рублей.

Но совсем спокойная жизнь Петербургу даже не снится. В город продолжают приезжать туристы со всех уголков страны, и даже по ночам - конечно же, белым - в центре города многолюдно. А на Дворцовой площади, где еще вчера пели звезды итальянской эстрады, сегодня готовится проникновенная акция "Свеча памяти", посвященная жертвам и героям Великой Отечественной войны.