СМИ: ЕС считает невыполнимыми требования США по торговым переговорам

Евросоюз считает выдвигаемые Соединёнными Штатами требования по торговым переговорам по пошлинам несбалансированными. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Меры, относящиеся к квотам на экспорт рыбы, которые могут быть несовместимы с правилами ВТО, невзаимные шаги по пошлинам и серия требований по экономической безопасности, которые... называют надуманными», — отметили в статье.

По данным агентства, многие из американских пошлин сохранятся даже в случае достижения договорённостей на переговорах.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что США ждёт рецессия во втором полугодии из-за введённых президентом США Дональдом Трампом пошлин.