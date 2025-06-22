Импорт грузинского вина в Россию вырос в 3,4 раза в мае

Россия в мае увеличила закупки вина из Грузии в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом — до $17,15 млн.

Согласно анализу РИА Новости на основе данных статслужбы Грузии, в мае 2025 года поставки грузинского вина в Россию достигли $17,15 млн, что на $5 млн больше, чем годом ранее.

Это стало наивысшим показателем с апреля 2024 года.

Отмечается, что по итогам I квартала импорт вина из Грузии в Россию составил $57,6 млн — почти вдвое меньше аналогичного периода прошлого года ($104,5 млн).

В мае на долю России пришлось около двух третей всего грузинского экспорта вина. В апреле показатель составлял 58%, а в мае 2024 года — 35%.

Ранее сообщалось, что в России за последний месяц средние оптовые цены на клубнику снизились на 7,2%.