Стоимость биткойна упала ниже 100 тысяч долларов

Цена биткойна опускалась ниже 100 тысяч долларов впервые с 8 мая этого года, следует из данных площадки Binance.

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Так, по состоянию на 17.21 по московскому времени цена на криптовалюту снижалась до отметки в 99,975 тысячи долларов (-3,5%). К 17.25 стоимость биткойна откатилась до 99,582 тысячи долларов (-3,8%).

На момент 18.23 по московскому времени стоимость биткойна находилась на уровне 99,698 тысячи долларов (-3,81%).

Напомним, в конце мая этого года курс биткоина впервые в истории превысил 110 тысяч долларов.

Ранее "РГ" писала, что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 23 по 29 июня.