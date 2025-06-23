Нефть Brent на ICE падает в цене на 6%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE снижается более чем на 6%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

По данным на 20:28 мск, цена на нефть Brent теряла 6,12% и составляла $72,59 за баррель.

К 20:40 мск стоимость Brent незначительно ускорила снижение и находилась на уровне $72,51 за баррель (-6,22%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года терял 7,64%, опускаясь до $69,54 за баррель.