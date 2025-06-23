Экономист дал свой прогноз по возможному росту курса доллара

Многие эксперты ожидают, что в 2025 году курс доллара может вернуться к 100 рублям, однако заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов считает, что такого может и не случиться. Свое мнение он озвучил в беседе с URA.RU.

© Михаил Терещенко/ТАСС

По его словам, рубль может и дальше быть дороги, если, например, произойдет эскалация на Ближнем Востоке.

"Если конфликт затянется, и начнется война танкеров и нефтяных вышек, как уже было в ирано-иракском противостоянии, могут вырасти цены на нефть", — заявил экономист.

Курсу доллара предрекли изменения на фоне удара США по ядерным объектам Ирана

Он добавил, что с одной стороны для России это выгодно, но с другой — это может привести к еще большему укреплению рубля.

При этом Белоусов считает, что вероятным сценарием является то, что доллар может вернуться к 100 рублям или даже больше. Он уточнил, что сейчас приближается высокий спрос на валюту, из-за чего в третьем и четвертом кварталах рубль будет ослабевать.